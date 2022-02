INDW vs NZW Live Score: भारतीय टीम सीरीज बचाने उतरेगी, स्मृति मंधाना की वापसी से मिली मजबूती

India women vs New Zealand women live Score 3rd odi: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा. मैच सुबह 3.30 बजे से शुरू होगा. सीरीज में न्यूजीलैंड की टीम (ind vs nz live score) 2-0 से आगे है. ऐसे में सीरीज में बने रहने के लिए भारतीय टीम को यह मैच जीतना होगा.