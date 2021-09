भारतीय मूल के बल्लेबाज ने 6 गेंद पर लगाए थे छक्के, अब तक कर रहे युवराज के फोन का इंतजार

नई दिल्ली. अमेरिका के लिए खेलने वाले भारतीय मूल के विकेटकीपर बल्लेबाज जसकरण मल्होत्रा (Jaskaran Malhotra) ने 2 दिन पहले वनडे क्रिकेट में इतिहास रचा था. उन्होंने पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ मैच में 6 गेंद में 6 छक्के जड़ने (Six Sixes in an Over) का कारनामा किया था. इसके साथ ही वो वनडे में हर्शल गिब्स (Herschelle Gibbs) के बाद एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के सिर्फ दूसरे खिलाड़ी बने थे.

इस पारी के बाद जसकरण को दुनिया भर से शुभकामना संदेश मिले. लेकिन उन्हें जिस एक शख्स से बधाई मिलने का इंतजार था. वो अब तक पूरा नहीं हुआ है. दरअसल, उन्हें पूर्व भारतीय ऑलराउंडर य़ुवराज सिंह (Yuvraj Singh) के फोन का इंतजार है. क्योंकि युवराज अंतरराष्ट्रीय टी20 में 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज थे.

दिलचस्प बात यह है कि जसकरण और युवराज दोनों का जन्म पंजाब के चंडीगढ़ में हुआ है और दोनों ने ही शुरुआती क्रिकेट पंजाब में ही खेला है. इसलिए जसकरण पूर्व भारतीय ऑलराउंडर को पसंद करते हैं. उन्होंने ईएसपीएन क्रिकइंफो से बातचीत में कहा कि मैं जानता हूं कि युवी पाजी (युवराज सिंह) मुझे जल्दी ही कॉल करेंगे. मैं उनके फोन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं.

जसकरण ने 173 रन की पारी में 16 छक्के लगाए थेजसकरण ने पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ सिर्फ 6 गेंद में 6 छक्के ही नहीं जड़े थे, बल्कि वो अमेरिका के लिए वनडे में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे. उन्होंने मैच में 124 गेंद में नाबाद 173 रन की पारी खेली थी. अपनी इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 16 छक्के लगाए थे. यह वनडे में पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए किसी भी बल्लेबाज का सर्वोच्च स्कोर है.

‘4 छक्के लगाने के बाद रिकॉर्ड का ख्याल आया’जसकरण ने अपनी बल्लेबाजी को लेकर कहा कि यह वास्तव में काफी आश्चर्यजनक है. जब मैं बल्लेबाजी करने गया, तो मैंने ऐसी किसी भी चीज की योजना नहीं बनाई थी. हम पहले 10 ओवर में 29 रन के भीतर 3 विकेट गंवा चुके थे. मेरा पहला लक्ष्य यही था कि पहले मैं आखिरी तक टिका रहूं. जैसे-जैसे पारी आगे बढ़ी मुझे अपनी बल्लेबाजी पर विश्वास होता गया. उन्होंने आगे कहा कि अंतिम ओवर में (दुर्भाग्यपूर्ण गौड़ी टोका द्वारा फेंका गया), जब मैंने 4 छक्के लगा लिए तब मेरे मन में पहली बार 6 छक्के लगाने का ख्याल आया. मैं अपने को खुशकिस्मत समझता हूं कि 6 छक्के के रिकॉर्ड की बराबरी कर पाया.

युवराज ने 14 साल पहले किया था कारनामाजसकरण मल्होत्रा से पहले वनडे क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के हर्शल गिब्स ने यह कारनामा किया था. उन्होंने 2007 में वनडे वर्ल्ड कप के दौरान नीदरलैंड्स के खिलाफ ऐसा किया था. वहीं भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज युवराज सिंह ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में यह कारनामा किया था. उन्होंने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में 6 छक्के जड़े थे. इसी साल मार्च में वेस्टइंडीज के कायरन पोलार्ड ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच में एक ओवर में 6 छक्के जड़े थे.