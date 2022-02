IPL Mega Auction 2022 : जानिए कितने बजे से शुरू होगी खिलाड़ियों की नीलामी, कहां देख सकते हैं LIVE

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 15वें एडिशन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 12 और 13 फरवरी को बैंगलोर में होगी. इस बार 590 खिलाड़ी इस मेगा ऑक्शन (IPL Mega Auction 2022) में उतरेंगे. खिलाड़ियों की नीलामी दोनों दिन सुबह 11 बजे से शुरू होगी. आईपीएल की ओर से मंगलवार को सोशल मीडिया पर समय के बारे में बताया गया.

इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो में समय की पुष्टि हुई है. आईपीएल ऑक्शन 2022 में इस बार 10 टीमें हिस्सा लेंगी. अहमदाबाद और लखनऊ सुपरजाइंट्स (Lucknow Super Giants) टीमें पहली बार इस आईपीएल में शिरकत करेंगी.

The #TATAIPLAuction 2022 is almost here, where your favourite teams’ future will be decided! This is where their road to success shall begin.

अहमदाबाद टीम के कप्तान ऑलराउंडर हार्दिक पड्या (Hardik Pandya) होंगे जबकि लखनऊ सुपरजाइंट्स ने केएल राहुल (KL Rahul) को कप्तान नियुक्त किया है. नीलामी से पहले लखनऊ सुपरजाइंट्स ने राहुल सहित मार्कस स्टोइनिस और लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को टीम में शामिल किया है जबकि अहमदाबाद ने हार्दिक के अलावा लेग स्पिनर राशिद खान और शुभमन गिल (Shubman Gill) को अपने साथ जोड़ा है.

यह भी पढ़ें: VIDEO: महिला क्रिकेटर ने ‘सुपरगर्ल’ बन हवा में ‘उड़कर’ एक हाथ से लपका अद्भुत कैच, जोंटी रोड्स हुए कायल

आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा जबकि लाइव स्ट्रीमिंग आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

48 खिलाड़ियों ने 2 करोड़ रखे बेस प्राइस

2 करोड़ रुपये सबसे ज्यादा रिजर्व कीमत है और कुल 48 खिलाड़ियों ने खुद को इस ब्रैकेट में रखा है. 20 खिलाड़ी 1.5 करोड़ रुपये के ब्रैकेट में हैं. 34 खिलाड़ी एक करोड़ रुपये के रिजर्व प्राइस में हैं.

भारत की ओर से ये बड़े नाम होंगे नीलामी का हिस्सा

भारत की ओर से कई बड़े नाम जैसे- श्रेयस अय्यर, शिखर धवन, आर. अश्विन, मोहम्मद शमी, ईशान किशन, अजिंक्य रहाणे, सुरेश रैना, युजवेंद्र चहल, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, इशांत शर्मा, उमेश यादव आदि इस बार की नीलामी में हिस्सा लेंगे.

1217 खिलाड़ियों ने नाम रजिस्टर कराया था

आईपीएल के मेगा ऑक्शन के लिए कुल 1217 खिलाड़ियों ने नाम रजिस्टर कराया था, 590 शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। उसमें से 228 कैप्ड खिलाड़ी हैं और 355 अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। सात खिलाड़ी असोसिएट देशों से भी संबंधित हैं.