इंग्लैंड के ओपनर को क्या हो गया? बुमराह से कर रहे बल्लेबाजी में बराबरी, 0 का अनोखा रिकॉर्ड बनाया

India vs England: भारत-इंग्लैंड सीरीज में रॉरी बर्न्स ने 4 पारियों में 67 और जसप्रीत बुमराह ने 3 पारियों में 62 रन बनाए हैं. (AP)

नई दिल्ली. जसप्रीत बुमराह मौजूदा समय में टीम इंडिया के नंबर-1 गेंदबाज हैं. गेंद से शिकार करने वाला यह खिलाड़ी इंग्लैंड दौरे पर बल्ले से भी कमाल कर रहा है. बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ (India vs England) पहले दोनों टेस्ट मैच में शानदार बैटिंग की है. दूसरी ओर, ओपनर रॉरी बर्न्स (Rory Burns) की खराब फॉर्म इंग्लैंड की चिंता का सबब बनी हुई है. मजेदार बात यह है कि रॉरी बर्न्स बल्लेबाजी के एक रिकॉर्ड में बुमराह (Jasprit Bumrah) की बराबरी पर हैं. यह रिकॉर्ड 2021 में सबसे ज्यादा बार शून्य (Most Duck in 2021) पर आउट होने का है.

अगर कोई खिलाड़ी जो नंबर-10 या नंबर-11 पर बल्लेबाजी करता हो और वह शून्य पर बार-बार आउट हो रहा हो तो कोई हैरानी की बात नहीं है. लेकिन अगर किसी टीम का ओपनर बार-बार ऐसा करे तो फिर क्या कहने. कम से कम 2021 में ऐसा एक साथ देखने को मिल रहा है. भारत के पुछल्ले बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह और इंग्लैंड के ओपनर रॉरी बर्न्स इस साल 5-5 बार शून्य पर आउट हो चुके हैं. दोनों ने इस साल 6-6 टेस्ट मैच खेले हैं.

रॉरी बर्न्स की खराब फॉर्म इंग्लैंड पर भारी पड़ रही है. वे भारत के खिलाफ मौजूदा सीरीज में 2 बार शून्य पर आउट हुए. बर्न्स समेत अपने प्रमुख बल्लेबाजों की खराब फॉर्म की वजह से इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में भारत से पिछड़ गया है. दूसरी ओर, भारत की जीत में बुमराह का अहम योगदान है. लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में तो उन्होंने मोहम्मद शमी के साथ 10वें विकेट के लिए रिकॉर्ड 89 रन की साझेदारी की. बुमराह ने मौजूदा सीरीज में 28 और 34 रन की पारियां खेली हैं. वे एक बार शून्य पर भी आउट हुए हैं.

बहरहाल, बात कर लेते हैं 2021 में अब तक सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाले बल्लेबाजों की. इस लिस्ट में बुमराह और बर्न्स पहले स्थान पर बराबरी से खड़े हैं. इंग्लैंड के तीन और जिम्बाब्वे का एक खिलाड़ी 4-4 बार शून्य पर आउट हुए हैं. इंग्लैंड के ये तीन खिलाड़ी जेम्स एंडरसन, डैन लॉरेंस और डॉम सिबली हैं. जिम्बाब्वे के रॉय काइया भी 4 बार खाता नहीं खोल पाए हैं.

विराट कोहली भी रिकॉर्ड बुक मेंशून्य पर सबसे अधिक बार आउट होने वाले खिलाड़ियों की अनचाही लिस्ट में भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का नाम भी शामिल है. वे इस साल तीन बार शून्य पर आउट हो चुके हैं. इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो, सैम करेन और स्टुअर्ट ब्रॉड भी का नाम भी विराट के साथ है. इस साल विराट-बेयरस्टो समेत कुल 11 खिलाड़ी तीन बार खाता नहीं खोल सके.