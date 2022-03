जसप्रीत बुमराह ने टर्निंग ट्रैक पर गेंद से किया कमाल, पत्नी संजना गणेशन ने कुछ यूं किया रिएक्ट

Sanjana Ganeshan reacts on Jasprit Bumrah five wicket haul: बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में श्रीलंका (India vs Sri Lanka) के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की धारदार गेंदबाजी देखने को मिली. बुमराह ने पहली पारी में 5 विकेट हॉल अपने नाम कर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने विकेटों की संख्या 300 पर पहुंचा दी.