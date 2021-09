जो रूट ने जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ हासिल किया बड़ा सम्मान, भारत के खिलाफ ठोके थे 3 शतक

नई दिल्ली. इंग्लैंड के कप्तान जो रूट (Joe Root) को भारत के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई टेस्ट सीरीज में शानदार बल्लेबाजी करने का इनाम मिला है. उन्हें अगस्त महीने के लिए आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ (ICC Player of the Month for August) चुना गया है. भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और पाकिस्तानी पेसर शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) भी इस सम्मान के लिए रूट के साथ नामांकित हुए थे. हालांकि, रूट ने दोनों को पीछे छोड़ दिया.

रूट ने अगस्त महीने में भारत के खिलाफ 3 टेस्ट में 507 रन बनाए थे. इस दौरान उन्होंने लगातार 3 शतक लगाए थे. इसमें लॉर्ड्स में खेली गई 180 रन की नाबाद पारी भी शामिल है. इससे पहले उन्होंने नॉटिंघम में हुए सीरीज के पहले टेस्ट में भी 64 और 109 रन बनाए थे. इंग्लिश कप्तान ने लीड्स में हुए सीरीज के तीसरे टेस्ट में 121 रन बनाए थे.

रूट आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 बल्लेबाजइसी प्रदर्शन के दम पर रूट बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचे थे. वो अभी भी 903 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ पहले पायदान पर बने हुए हैं. प्लेयर ऑफ द मंथ चुनने की कमेटी में शामिल जेपी ड्यूमिनी ने जो रूट की तारीफ करते हुए कहा कि कप्तान के रूप में उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी. मैं इस बात से प्रभावित हूं कि उन्होंने कैसे बल्ले से आगे बढ़कर टीम का नेतृत्व किया और दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बन गए.

आयरलैंड की रिचर्ड्सन को भी मिला सम्मानवहीं, महिला वर्ग में आयरलैंड की आइमर रिचर्ड्सन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गईं. उन्हें अपनी हमवतन गैबी लुईस और थाईलैंड की नताया बूचाथम से चुनौती मिली थी. हालांकि, बाजी उन्होंने मारी. रिचर्ड्सन ने आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप यूरोप क्लालिफायर में शानदार ऑल राउंड खेल दिखाया. उन्होंने टूर्नामेंट में 4.19 के इकोनॉमी रेट से कुल 7 विकेट लिए थे.

उन्होंने जर्मनी के खिलाफ ओपनिंग मैच में 6 रन देकर 2 विकेट लिए थे. इसके बाद स्कॉटलैंड के खिलाफ भी धारदार गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लिए थे. वहीं, फ्रांस और नीदरलैंड्स के खिलाफ भी रिचर्ड्स ने तीन विकेट लिए. उनके इसी प्रदर्शन के कारण आयरलैंड अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर रही थी.

रिचर्ड्सन ने गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी धमाल मचाया. उन्होंने नीदरलैंड्स के खिलाफ टीम के फाइनल मैच में 49 गेंद में 53 रन की पारी खेली थी और टूर्नामेंट में कुल 76 रन बनाए थे.