100 मैच के बाद किया था टेस्ट डेब्यू, फिर भारत के खिलाफ ठोकी लगातार 3 फिफ्टी, अब मिला बड़ा सम्मान

नई दिल्ली. दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज कीगन पीटरसन को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने जनवरी महीने के लिए ‘आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड’ (ICC Players of the Month for January 2022) चुना है. वहीं, वुमेंस कैटेगरी में यह अवॉर्ड इंग्लैंड की कप्तान हीथर नाइट को मिला है. मेंस और वुमेंस कैटेगरी में कुल 6 खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया गया था. मेंस कैटेगरी में अंडर-19 विश्व कप में अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचाने वाले दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस और बांग्लादेश के तेज गेंदबाज इबादत हुसैन भी शामिल थे. हालांकि, कीगन पीटरसन ने इन दोनों को पीछे छोड़ते हुए यह सम्मान हासिल किया.

पीटरसन ने हाल ही में भारत के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में दमदार बल्लेबाजी की थी. उन्होंने इस टेस्ट की लगातार तीन पारियों मे फिफ्टी जड़ी थी. उन्होंने सीरीज में 61 की औसत से 276 रन बनाए थे. उनकी बदौलत ही मेजबान देश सीरीज में 0-1 से पिछड़ने के बाद वापसी कर पाया और भारत को 2-1 से टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी. इसी प्रदर्शन की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था. पीटरसन के लिए दक्षिण अफ्रीका टीम में जगह पाना आसान नहीं रहा. उन्हें 100 फर्स्ट क्लास मैच खेलने के बाद टेस्ट डेब्यू का मौका मिला था. उन्होंने पिछले साल वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था.

IPL 2022 Auction: टेनिस बॉल क्रिकेट के सुपरस्टार को KKR ने खरीदा, आखिर क्यों खास है यह खिलाड़ी

यह भी पढ़ें: 3 हैट्रिक… 166 विकेट… IPL नीलामी में नहीं मिला खरीदार, छलका दर्द; कहा- मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं

वुमेंस कैटेगरी में इंग्लैंड की कप्तान हीथर नाइट को जनवरी महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया. उन्होंने वेस्टइंडीज की डियांड्रा डॉटिन और श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू को पीछे छोड़ते हुए यह सम्मान हासिल किया. नाइट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला एशेज सीरीज के इकलौते टेस्ट मैच में धमाकेदर बल्लेबाजी की थी. उन्होंने कैनबरा में खेले गए इस टेस्ट में 216 रन बनाए थे. पहली पारी में उन्होंने नाबाद 168 रन बनाए, जोकि महिला टेस्ट के इतिहास में किसी भी कप्तान का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. उनकी बल्लेबाजी की बदौलत इंग्लैंड इस टेस्ट को ड्रॉ करा पाया था.