IND VS SL: क्रुणाल पंड्या कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद टी20 सीरीज से बाहर, टीम के साथ नहीं लौटेंगे भारत

IND VS SL: क्रुणाल पंड्या टी20 सीरीज से बाहर, कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे (AP)

नई दिल्ली. ऑलराउंडर कृणाल पंड्या कोरोना पॉजिटिव (Krunal Pandya Covid-19 Positive) पाये जाने के बाद श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. क्रुणाल पंड्या को मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था जिसके बाद भारत-श्रीलंका के बीच होने वाला दूसरा टी20 (India vs Sri Lanka, 2nd T20I) स्थगित कर दिया गया. अब क्रुणाल पंड्या सात दिन तक आइसोलेशन में रहेंगे जिसके चलते वो सीरीज (Krunal Pandya out of T20I Series) से भी बाहर हो गए हैं. श्रीलंका के स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत कृणाल 30 जुलाई को भारतीय टीम के बाकी सदस्यों के साथ स्वदेश लौट नहीं सकेंगे. उन्हें अनिवार्य आइसोलेशन पीरियड पूरा करने के बाद नेगेटिव आरटी पीसीआर का इंतजार करना होगा.

बता दें भारत-श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 (India vs Sri Lanka, 2nd T20I) मुकाबला अब बुधवार को होगा और तीसरा मुकाबला गुरुवार को खेला जाएगा. तीन मैचों की यह श्रृंखला होगी क्योंकि कुछ और मामले भी आने पर भारतीय टीम के पास नेगेटिव आरटी पीसीआर के साथ इतने खिलाड़ी हैं कि टीम उतारी जा सकती है. कृणाल मंगलवार को पॉजिटिव पाये गए और आइसोलेशन में हैं. पूरी टीम के आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार है.

भारत-श्रीलंका टी20 सीरीज का शेड्यूल बदला

बीसीसीआई सचिव जय शाह ने एक बयान में कहा ,' भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 मैच 27 जुलाई को होना था जो अब एक दिन के लिये आगे बढ़ा दिया गया है . अब यह 28 जुलाई को होगा .' उन्होंने कहा ,' मंगलवार की सुबह मैच से पहले रैपिड एंटीजेन टेस्ट कराया गया जिसमें कृणाल पंड्या की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है . मेडिकल टीमों ने आठ सदस्यों की पहचान की है जो करीबी संपर्क में थे .' सूत्र ने कहा , 'सब कुछ ठीक रहने पर बुधवार को मैच होगा. करीबी संपर्क में रहे आठ व्यक्तियों में अधिकांश खिलाड़ी हैं और आइसोलेशन में हैं . '

IND VS SL: क्रुणाल पंड्या के संपर्क में आए थे 8 भारतीय खिलाड़ी, सूर्यकुमार यादव-पृथ्वी शॉ पर भी खतरा

भारतीय टीम के एक सदस्य ने कहा ,'हम सभी टेस्ट की रिपोर्ट आने तक अपने अपने कमरे में पृथकवास में हैं . भारत 20 सदस्यीय टीम और चार स्टैंडबाय नेट गेंदबाज लेकर आया है . मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम पर होना है . अब बुधवार और गुरुवार को लगातार दो मैच होंगे . भारत ने पहला टी20 38 रन से जीता था . यह समझ से परे है कि पिछले एक महीने से कड़े बायो बबल में रह रहे कृणाल पॉजिटिव कैसे हो गए . इससे पृथ्वी शॉ और सूर्यकुमार यादव की रवानगी पर भी असर पड़ सकता है जिन्हें इंग्लैंड के खिलाफ अगले महीने होने वाली टेस्ट श्रृंखला के लिये रवाना होना है .