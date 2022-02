IND vs WI Live Score Updates: रोहित शर्मा आउट, भारत को पहला झटका

India vs West Indies 2nd ODI at Ahmedabad Live Cricket Score and Updates: भारत और वेस्‍टइंडीज (ind vs wi 2nd odi 2022) के बीच बुधवार को अहमदाबाद के नरेन्‍द्र मोदी स्‍टेडियम में 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अगुआई वाली भारतीय टीम ने 6 विकेट से पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली थी. भारतीय टीम (ind vs wi 2nd odi live score) की नजर बुधवार को सीरीज पर कब्‍जा जमाने की होगी. उपकप्तान केएल राहुल (KL Rahul) भी दूसरे वनडे (india vs west indies live score 2nd odi) में वापसी करेंगे. अहमदाबाद में 9 फरवरी को दिन का तापमान 16 से 29 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है. आसमान साफ रहने का अनुमान है. दिन में नमी 54 और रात में बढ़कर 55 फीसदी हो जाएगी. जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की नई पिच स्लो होती जाएगी. रन बनान मुश्किल होता चला जाएगा. स्पिनर्स को यहां अच्छी मदद मिल सकती है.

ind vs wi 2nd odi playing 11

टीम इंडिया प्‍लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, मोहम्‍मद सिराज, युजवेंद्र चहल, प्रसिद्ध कृष्‍णा

वेस्‍टइंडीज प्‍लेइंग इलेवन: शाई होप, ब्रेंडन किंग, डेरेन ब्रावो, शामराह ब्रुक्‍स, निकोल्‍स पूरन, जेसन होल्‍डर, ओडीन स्मिथ, फैबियन एलन, अकील हुसैन, अल्‍जारी जोसेफ, केमार रोच

[q]भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मैच किस समय शुरू होगा?[/q]

[ans]भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मैच बुधवार को भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे खेला जाएगा.[/ans]

[q]भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मैच कहां होगा?[/q]

[ans]भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मैच अहमदाबाद के नरेन्‍द्र मोदी स्‍टेडियम में खेला जाएगा..[/ans]

[q]भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच दूसरे वनडे मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें?[/q]

[ans]भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच दूसरे वनडे मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.[/ans]

[q]भारत और वेस्‍टइंडीज के मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?[/q]

[ans]भारत और वेस्‍टइंडीज की लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसके साथ ही आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट https://hindi.news18.com/cricket/ को फॉलो कर सकते हैं.[/ans]