महेंद्र सिंह धोनी अब नए अवतार में आएंगे नजर, ग्राफिक नोवल 'अथर्व' का पहला लुक रिलीज- Video

नई दिल्ली. भारत के सबसे सफल कप्तानों में शुमार दिग्गज विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ग्राफिक नोवल अथर्व में नजर आएंगे. इसका पहला लुक (First Look Video of Atharva) बुधवार को एक वीडियो क्लिप के जरिए रिलीज किया गया जिसमें धोनी एनिमेटेड अवतार में दिख रहे हैं. इस ग्राफिक उपन्यास का शीर्षक – अथर्व- द ऑरिजिन (Atharva- The Origin) है. यह रमेश थमिलमनी की एक कहानी पर आधारित है जिसे धोनी एंटरटेनमेंट की ओर से सपोर्ट किया गया है.

फर्स्ट लुक क्लिप में महेंद्र सिंह धोनी एक युद्ध के मैदान में एनिमेटेड अवतार में नजर आ रहे हैं. इसमें उनका अवतार दानव जैसी एक सेना के खिलाफ लड़ रहा है. ऐसा लग रहा है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने क बाद धोनी नए रास्ते तलाश रहे हैं और ‘अथर्व’ उनमें से एक है. धोनी आईपीएल के अगले सीजन (IPL-2022) में 4 बार की चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के लिए खेलते नजर आएंगे. धोनी की कप्तानी में टीम पिछले सीजन में भी चैंपियन बनी थी.

इस ‘नए युग के ग्राफिक उपन्यास’ की घोषणा साल 2020 में की गई थी, जो एक नवोदित लेखक के अप्रकाशित पुस्तक के रूप में होगा. धोनी की पत्नी साक्षी, जो धोनी एंटरटेनमेंट की प्रबंध निदेशक हैं, ने सीरीज के निर्माण के बारे में बात की थी. उन्होंने इसे एक रोमांच से भरी सीरीज बताया.

साक्षी ने कहा था, ‘उपन्यास एक पौराणिक कथा पर आधारित है जो विज्ञान से भी जुड़ी है. इसमें रहस्यमयी अघोरी की यात्रा की पड़ताल की गई है जिसे किसी जगह कैद किया गया जो उच्च तकनीक से लैस है. इस अघोरी द्वारा बताए गए रहस्य प्राचीन मिथकों, मौजूदा विश्वासों और भावी पाठ्यक्रम को बदल सकते हैं.’

उन्होंने एक बयान में कहा, ‘हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम इस ब्रह्मांड के सभी पहलुओं को देखें और हर चरित्र व कहानी को यथासंभव सटीकता के साथ स्क्रीन पर लाएं. वेब-सीरीज हमारे उद्देश्य को एक फीचर फिल्म में ढालने से बेहतर है.’ धोनी और साक्षी ने ‘धोनी एंटरटेनमेंट’ कंपनी बनाई थी जिसने 2019 में डिज्नी+ हॉटस्टार के लिए अपना डेब्यू प्रोजेक्ट -द रॉर ऑफ द लायन का भी निर्माण किया.