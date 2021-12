IND vs NZ Test Series: मयंक अग्रवाल के मुरीद हुए पूर्व क्रिकेटर, बोले- यह सहवाग स्टाइल...

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड से दूसरा टेस्ट मैच (India vs New Zealand) रिकॉर्ड अंतर से जीत लिया है. गेंदबाजों के दबदबे वाले इस मैच में मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) के बल्ले से रनों का तूफान देखने को मिला. मयंक ने पहली पारी में 150 और दूसरी पारी में 62 रन की बेजोड़ पारियां खेलीं. उन्होंने मैच में लंबे-लंबे छक्के-चौके जमाकर कीवी गेंदबाजों की हालत खराब कर दी. एक और दिलचस्प बात यह रही कि मयंक अग्रवाल ने मैच में कुल 212 रन बनाए, जो न्यूजीलैंड (New Zealand) की पूरी टीम से थोड़े ही कम रहे. न्यूजीलैंड ने दोनों पारियों को मिलाकर कुल 229 रन बनाए.

मयंक अग्रवाल की इस शानदार बल्लेबाजी का ही कमाल था कि एजाज पटेल भारत के खिलाफ एक पारी में 10 विकेट लेकर भी प्लेयर ऑफ द मैच की रेस में पिछड़ गए. मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया. मयंक अग्रवाल ने 150 रन की पारी में 17 चौके और 4 छक्के जमाए. इसके बाद उन्होंने 62 रन की पारी में 10 बाउंड्री लगाईं, जिनमें एक छक्का और 9 चौके शामिल हैं.

पूर्व क्रिकेटर संजय बांगड़ (Sanjay Bangar) ने मयंक की बल्लेबाजी जमकर तारीफ की. उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स पर पोस्ट मैच सेशन में कहा कि मयंक को देखकर वीरेंद्र सहवाग याद आते हैं. संजय बांगड़ ने कहा कि मयंक वीरेंद्र सहवाग की शैली में बैटिंग करते हैं. वे बड़े-बड़े शॉट लगाकर गेंदबाजों पर दबाव बनाना पसंद करते हैं और सहवाग को भी यही पसंद था.

क्रिकेटप्रेमी जानते हैं कि वीरेंद्र सहवाग टेस्ट क्रिकेट में तेजी से बैटिंग करते थे और इसी वजह से वे अक्सर गेदबाजों पर दबाव बना लेते थे. मयंक की शैली भी तकरीबन ऐसी ही है. मयंक ने अब तक खेले 16 टेस्ट मैचों में 47.92 की औसत से 1294 रन बनाए हैं. मयंक ने 16 टेस्ट मैचों में 28 छक्के और 154 चौके जड़ दिए हैं, जो उनके आक्रामक बल्लेबाजी का सबूत है. सहवाग की बात करें तो वे उन चुनिंदा बल्लेबाजों में से एक हैं जिन्होंने 90 या इससे अधिक छक्के लगाए हैं. सहवाग ने 104 टेस्ट मैच में 1233 चौके और 91 छक्के जमाए हैं.