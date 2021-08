भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली गेंद फेंकी और 5 विकेट लिए, लेकिन पाकिस्तान के भी पहले क्रिकेटर बने!

On This Day In Cricket: भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली गेंद फेंकने और पांच विकेट लेने वाले मोहम्मद निसार का आज जन्मदिन है. उन्होंने भारत के लिए सिर्फ 6 टेस्ट खेले और बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे. (File Photo)