NZ vs AFG और PAK vs SCOT, T20 World Cup 2021 Dream11 Team Prediction: इन 11 खिलाड़ियों पर लगा सकते हैं दांव

New Zealand vs Scotland: न्‍यूजीलैंड बनाम अफगानिस्‍तान के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 का 40वां मुकाबला खेला जाएगा. (फोटो-AP)

नई दिल्‍ली. अफगानिस्‍तान और न्‍यूजीलैंड (Afghanistan vs New Zealand) के बीच रविवार को अबु धाबी में टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 (T20 World Cup 2021) का 40वां मैच और पाकिस्‍तान बनाम स्‍कॉटलैंड (Pakistan vs Scotland) के बीच शारजाह में टूर्नामेंट का 41वां मैच खेला जाएगा. न्‍यूजीलैंड बनाम अफगानिस्‍तान मैच पर सिर्फ इन दोनों देशों के फैंस की ही नजर नहीं होगी, बल्कि भारत की नजर होगी. विराट कोहली (Virat Kohli) की टीम का टूर्नामेंट में आगे का सफर इस मैच पर ही निर्भर रहेगा. अगर न्‍यूजीलैंड की टीम जीत दर्ज करती है तो अफगानिस्‍तान के साथ साथ भारत का भी सफर खत्‍म हो जाएगा.वहीं अफगानिस्‍तान की टीम जीत दर्ज कर लेती है तो भारत के नॉकआउट में पहुंचने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाएगी. कीवी टीम के पास दमदार गेंदबाजी आक्रमण है जो अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब साबित होगा. अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने अपने स्पिनरों के दम पर अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया है. उसके बल्लेबाजों का सामना हालांकि अब ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, तेज गेंदबाज एडम मिल्ने और स्पिनर ईश सोढी और मिचेल सेंटनर से होगा, जो शानदार फॉर्म में हैं.

NZ vs AFG, Dream11 Team Prediction:

कप्‍तान: ट्रेंट बोल्‍टउपकप्‍तान: राशिद खानविकेटकीपर: डेवोन कोंवेबल्‍लेबाज: मार्टिन गुप्टिल, केन विलियमसन, हजरतुल्लाह जजई,रहमानुल्ला गुरबाज,ऑलराउंडर्स: डेरिल मिचेल, मोहम्‍मद नबीगेंदबाज: ईश सोढ़ी, ट्रेंट बोल्‍ट, राशिद खान, नवीन उल हक

न्यूजीलैंड: केन विलियमसन ( कप्तान ), मार्टिन गुप्टिल, मार्क चैपमैन, डेवोन कोंवे, टॉड एस्टल, लॉकी फर्ग्युसन, काइल जैमीसन, डेरिल मिचेल, जिम्मी नीशाम, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर, ट्रेंट बोल्ट, टिम सीफर्ट, ईश सोढी, टिम साउदी.

अफगानिस्तान: मोहम्मद नबी (कप्तान), राशिद खान, रहमानुल्ला गुरबाज, हजरतुल्लाह जजई, उस्मान गनी, शराफुद्दीन अशरफ, नजीबुल्लाह जादरान, मोहम्मद शहजाद, मुजीब उर रहमान, हशमतुल्ला शाहिदी, करीम जनत, गुलबदीन नायब, नवीन-उल-हक, हामिद हसन, फरीद अहमद.

पाकिस्‍तान बनाम स्‍कॉटलैंड

पूर्व चैंपियन पाकिस्तान आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर 12 चरण में ग्रुप 2 के अपने आखिरी मुकाबले में रविवार को यहां स्कॉटलैंड के खिलाफ अजेय क्रम को जारी रखना चाहेगा. पाकिस्तान ने 2009 में इस खिताब को जीता था और टूर्नामेंट के मौजूदा सत्र में टीम का अब तक का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है. उसने ग्रुप 2 के अपने सभी मुकाबले शानदार तरीके से जीतकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है. पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान शानदार लय में चल रहे है तो वहीं बड़े शॉट लगाने में माहिर आसिफ टूर्नामेंट में अब तक के सर्वश्रेष्ठ फिनिशरों में से एक साबित हुये है. गेंदबाजी विभाग में, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी की तेज गेंदबाजों की जोड़ी शानदार रही है जबकि स्पिन विभाग में इमाद वसीम और शादाब खान ने अपनी भूमिका ठीक से निभाई है.

T20 World Cup Semifinal: AFG vs NZ मैच में उलझा भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने का पेंच, जानिए पूरा समीकरण

ENG vs SA T20 World Cup: हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज पर इंग्लैंड के ‘सिक्सर किंग’ का कहर, टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का जड़ा, देखें Video

कप्‍तान: बाबर आजमउपकप्‍तान: मोहम्‍मद रिजवानविकेटकीपर: मोहम्‍मद रिजवानबल्‍लेबाज: बाबर आजम, आसिफ अली, जॉर्ज मुन्‍सी, रिची बेरिंगटन, मैथ्‍यू क्रॉसऑलराउंडर्स: इमाद वसीम, शादाब खानगेंदबाज: शाहीन अफरीदी, मार्क वाट, साफियान शरीफ

टीमें:

पाकिस्तान : बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद रिजवान, आसिफ अली, शादाब खान, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहीन अफरीदी, इमाद वसीम, फखर जमां, हैदर अली, सरफराज अहमद, शोएब मलिक.

स्कॉटलैंड: काइल कोएत्जर (कप्तान), रिची बेरिंगटन, जोश डेवी, डायलन बज, मैथ्यू क्रॉस, एलेस्डेयर इवांस, माइकल लीस्क, क्रिस ग्रीव्स, कैलम मैकलियोड, साफयान शरीफ, जॉर्ज मुन्सी, हमजा ताहिर, मार्क वॉट, क्रेग वॉलेस और ब्रेडली व्हील