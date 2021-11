अबुधाबी. न्‍यूजीलैंड बनाम अफगानिस्‍तान (New Zealand vs Afghanistan) के बीच रविवार को टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 (T20 World Cup 2021) का 40वां मुकाबला खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला नॉकआउट की तरह है. न्‍यूजीलैंड और अफगानिस्‍तान (NZ vs Afg) दोनों ही टीमें सेमीफाइनल की रेस में बनी हुई है. हालांकि यह मुकाबला न्‍यूजीलैंड और अफगानिस्‍तान के लिए जितना अहम है, उतना ही भारत के लिए भी यह मैच अहम है, क्‍योंकि तीनों टीमें सेमीफाइनल की दावेदारी कर रही है. अगर आज अफगानिस्‍तान न्‍यूजीलैंड को मात दे देता है तो भारत के नॉकआउट में पहुंचने की राह आसान हो जाएगी. अफगानिस्‍तान की जीत के बाद विराट कोहली (Virat Kohli) की टीम को नामीबिया पर जीत दर्ज करना बाकी रह जाएगा. न्‍यूजीलैंड बनाम अफगानिस्‍तान मैच में टीम इंडिया के साथ पूरे भारत की भी नजर टिकी होगी.

हालांकि अगर आज न्‍यूजीलैंड की टीम जीत दर्ज करती है तो अफगानिस्‍तान के साथ साथ- भारत की भी उम्‍मीदें टूट जाएगी, क्योंकि न्यूजीलैंड के 8 अंक हो जायेंगे और आखिरी मैच जीतकर भी भारत उतने अंक हासिल नहीं कर सकेगा. न्यूजीलैंड के जीतने पर नामीबिया के खिलाफ भारत का आखिरी लीग मैच औपचारिकता भर रहेगा.

अफगान बल्‍लेबाजों के सामने कीवी अटैक की चुनौतीकीवी टीम के पास दमदार गेंदबाजी आक्रमण है जो अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब साबित होगा. अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने अपने स्पिनरों के दम पर अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया है. उसके बल्लेबाजों का सामना हालांकि अब ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, तेज गेंदबाज एडम मिल्ने और स्पिनर ईश सोढी और मिचेल सेंटनर से होगा, जो शानदार फॉर्म में हैं.

अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को आज अच्छा स्कोर बनाना होगा, जिसके बाद राशिद खान की अगुआई में गेंदबाज उलटफेर कर सकते हैं. मुजीब उर रहमान की चोट से अफगान टीम का गेंदबाजी आक्रमण कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन स्पिन के खिलाफ कीवी गेंदबाजों की कमजोरी का वे फायदा उठा सकते हैं .

टीमें :

न्यूजीलैंड: केन विलियमसन ( कप्तान ), मार्टिन गुप्टिल, मार्क चैपमैन, डेवोन कोंवे, टॉड एस्टल, लॉकी फर्ग्युसन, काइल जैमीसन, डेरिल मिचेल, जिम्मी नीशाम, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर, ट्रेंट बोल्ट, टिम सीफर्ट, ईश सोढी, टिम साउदी.

अफगानिस्तान: मोहम्मद नबी (कप्तान), राशिद खान, रहमानुल्ला गुरबाज, हजरतुल्लाह जजई, उस्मान गनी, शराफुद्दीन अशरफ, नजीबुल्लाह जादरान, मोहम्मद शहजाद, मुजीब उर रहमान, हशमतुल्ला शाहिदी, करीम जनत, गुलबदीन नायब, नवीन-उल-हक, हामिद हसन, फरीद अहमद.