NZ vs BAN: कीवी क्रिकेटर का नए साल पर धमाकेदार आगाज, 2022 का पहला शतक ठोका

नई दिल्ली. बांग्लादेश और न्यूजीलैंड (Bangladesh vs New Zealand) के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 1 जनवरी से माउंट मॉन्गनुई में खेला जा रहा है. बांग्लादेश (NZ vs BAN) के कप्तान मोमिनुल हक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. पहले दिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे (Devon Conway) ने शानदार शतक जड़ा है. कॉनवे 2022 में पहला अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. कॉनवे ने 186 गेंदों में 14 चौके और एक छक्के की मदद से शतकीय पारी खेली. यह उनकी टेस्ट करियर की दूसरी सेंचुरी है.

80 की औसत से रन बना रहे हैं डेवॉन कॉनवेडेवॉन कॉनवे पिछले साल जून महीने में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पर डेब्यू किया था. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने पदार्पण मैच में दोहरा शतक जड़ा और फिर अगले दो मैचों में दो अर्धशतक बनाए. इनमें भारत के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी शामिल है. चोटिल होने की वजह से वह भारत के दौरे पर नहीं आ सके थे. हालांकि उन्होंने नए साल का आगाज शानदार तरीके से किया.

विल यंग ने खेली अर्धशतकीय पारी

न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही. सलामी बल्लेबाज और कप्तान टॉम लाथम सिर्फ 1 रन बनाकर शोरिफुल इस्लाम की गेंद पर आउट हो गए. इसके बाद युवा बल्लेबाज विल यंग ने 52 रनों की पारी खेली. यंग दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए. उन्होंने दूसरे विकेट के लिए कॉनवे के साथ 138 रनों की साझेदारी निभाई. इस सीरीज के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर ने 31 रनों की पारी खेली. टेलर ने तीसरे विकेट के लिए कॉनवे के साथ 50 रनों की साझेदारी निभाई.

डेवॉन कॉनवे पारी के 80वें ओवर में बांग्लादेश के कप्तान मोमिनुल हक का शिकार बने. बाएं हाथ से गेंदबाजी करने वाले मोमिनुल ने कॉनवे को विकेटकीपर लिटन दास के हाथों कैच करवाया. डेवॉन कॉनवे ने आउट होने से पहले 227 गेंदों का सामना किया और 122 रन बनाए. उन्होंने अपनी पारी में 16 चौके व एक छक्का लगाया. यह उनका दूसरा टेस्ट शतक है.