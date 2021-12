On This Day : क्रिकेट के 'डॉन' लगातार दो पारियों में 0 पर हुए आउट, कप्तानी का भी हुआ हार से आगाज

On This Day in Cricket: डॉन ब्रैडमैन (Don Bradman) को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माना जाता है. टेस्ट में 99.94 का औसत से इस बात का सबूत है. लेकिन वो भी अपने टेस्ट करियर में लगातार 2 पारियों में शून्य पर आउट हुए थे. ऐसा 1936 की एशेज सीरीज के पहले दो टेस्ट में हुआ था. इसमें से दूसरा टेस्ट सिडनी में 18 से 22 दिसंबर के बीच हुआ था और ब्रैडमैन आज ही के दिन यानी 21 दिसंबर को शून्य पर आउट हो गए थे. यह बतौर कप्तान ब्रैडमैन की पहली टेस्ट सीरीज थी.