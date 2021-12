On This day: सुनील गावस्कर के 'हीरो' ने पूरे दिन में बनाए 54 रन; 505 मिनट बल्लेबाजी करके भी 99 के फेर में फंसा

On This day in 1960: भारतीय क्रिकेट में सलामी बल्लेबाजों का जब भी नाम आता है तो सुनील गावस्कर का जिक्र जरूर होता है. लेकिन गावस्कर जिसे अपनी हीरो मानते थे, उस खिलाड़ी का नाम कम ही सुनने को मिलता है. इस बल्लेबाज का नाम एमएल जयसिम्हा था. हैदराबाद से आने वाले जयसिम्हा ने 1960 में पाकिस्तान के खिलाफ कानपुर टेस्ट में आज ही के दिन यानी 18 दिसंबर को दिन भर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 54 रन बनाए थे. इस टेस्ट में उन्होंने 8 घंटे से अधिक बल्लेबाजी की थी. लेकिन वो 99 के फेर में फंस गए थे.