On This Day: जब जेल में बंद डकैत के लिए खोदी गई थी हेडिंग्ले की पिच, ऑस्ट्रेलिया के जीत के अरमान अधूरे रह गए

On this Day in 1975: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच आज ही के दिन हेडिंग्ले में हुए टेस्ट मैच को रद्द करना पड़ा था. क्योंकि किसी ने पिच खोद दी थी. भारत को इसी मैदान पर इंग्लैंड से तीसरा टेस्ट खेलना है. (File Photo)