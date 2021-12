On This Day in 1989: सचिन तेंदुलकर पहले ही वनडे में जीरो पर आउट, पाकिस्तान से मिली करारी हार

On This Day in1989: महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने 32 साल पहले आज के ही दिन वनडे डेब्यू किया था. पाकिस्तान के खिलाफ गुंजरावाला में सचिन पहले वनडे में बिना खाता खोले ही दूसरी गेंद पर आउट हो गए. भारत को इस मैच में पाकिस्तान (India vs Pakistan) ने 7 रन से हराया था.