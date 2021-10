25 साल पहले आया था अफरीदी का तूफान, 11 छक्कों के दम पर ठोका था सबसे तेज वनडे शतक

On This Day: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और आतिशी बल्लेबाज शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने 1996 में आज ही के दिन वनडे का सबसे तेज शतक जड़ा था. उन्होंने 37 गेंद में सेंचुरी पूरी की थी. (Shahid Afridi Instagram)

नई दिल्ली. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और आतिशी बल्लेबाज शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) के लिए आज यानी 4 अक्टूबर का दिन खास है. उन्होंने आज ही के दिन 1996 (On This Day in 1996) में श्रीलंका के खिलाफ वनडे में तूफानी पारी खेली थी. अफरीदी ने इस मैच में सिर्फ 37 गेंद में अपना शतक पूरा किया था. तब यह वनडे का सबसे तेज शतक (Fastest ODI Century) था. यह उनका दूसरा वनडे था. उन्हें अपने पहले वनडे में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था. इसकी कसर उन्होंने दूसरे मैच में पूरी की थी. अफरीदी ने इस मैच में 40 गेंद में 255 के स्ट्राइक रेट से 102 रन बनाए थे. उन्होंने इस पारी में 11 छक्के और 6 चौके जमाए थे. यानी 90 रन तो सिर्फ बाउंड्री से ही हासिल किए थे.

अफरीदी की इस पारी की बदौलत पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के खिलाफ 9 विकेट खोकर 371 रन का स्कोर खड़ा किया था. अफरीदी के अलावा मैच में सईद अनवर ने शतकीय पारी खेली थी. उन्होंने 120 गेंद में 115 रन बनाए थे. 372 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की पूरी टीम 289 रन पर ऑल आउट हो गई और 82 रन से मैच हार गई. श्रीलंका के लिए अरविंद डिसिल्वा ने 116 गेंद में 122 रन की पारी खेली. वहीं, कप्तान अजुर्न रणातुंगा ने भी 52 रन बनाए थे.

अफरीदी ने मैच में 1 विकेट भी लिया था

पाकिस्तान के लिए वकार यूनिस ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए थे. अफरीदी ने तूफानी शतक ठोकने के साथ मैच में श्रीलंकाई कप्तान रणातुंगा का अहम विकेट भी लिया था. उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया था.

अफरीदी का वनडे में सबसे तेज शतक का यह रिकॉर्ड 18 साल तक कायम रहा था. लेकिन 2014 में न्यूजीलैंड के कोरी एंडरसन (Corey Anderson Fastest ODI Century) ने 36 गेंद में शतक ठोक अफरीदी को पीछे छोड़ दिया था. हालांकि, अगले ही साल एंडरसन का यह रिकॉर्ड टूट गया. दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में महज 31 गेंद में शतक ठोक दिया. डिविलियर्स ने शतक पूरा करने के दौरान 10 छक्के और 8 चौके लगाए थे. उन्होंने इस मैच में 338 के स्ट्राइक रेट से 44 गेंद में 149 रन बनाए थे. यह आज भी वनडे का सबसे तेज शतक है.