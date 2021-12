सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड शतक, राहुल द्रविड़ बने थे 12 हजारी, फिर भी सेंचुरियन में टीम इंडिया हारी

On This day in 2010: विराट कोहली (Virat Kohli) की अगुवाई में भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गई है. पहला टेस्ट 26 दिसंबर से सेंचुरियन में खेला जाएगा. इसी मैदान पर 2010 में सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar 50th Test fifty) ने अपना 50वां टेस्ट शतक पूरा किया था लेकिन जैक कैलिस की डबल सेंचुरी भारी पड़ी और टीम इंडिया यह मैच हार गई थी.