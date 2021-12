विराट कोहली के 215 रन के बावजूद मंडराया हार का खतरा, भारत ने आखिरी गेंद के बाद ली राहत की सांस

On This Day in 2013: भारत और दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच आज ही के दिन 2013 में ऐतिहासिक जोहानिसबर्ग टेस्ट का नतीजा आया था. इस मैच में भारत ने मेजबान टीम को जीत के लिए 458 रन का लक्ष्य दिया था. विराट कोहली (Virat Kohli) ने टेस्ट की दोनों पारियां मिलाकर 215 रन बनाए थे. इसके जवाब में एक वक्त पर द.अफ्रीका ने 7 विकेट के नुकसान पर 442 रन बना भी लिए थे. मेजबान टीम के लिए फाफ डुप्लेसी (Faf Du Plesis) और एबी डिविलियर्स (AB De Villiers) ने शतकीय पारी खेली. लेकिन आखिरी ओवर में जो हुआ, उसने इस टेस्ट को इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया.