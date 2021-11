On This Day: सचिन तेंदुलकर का मैदान पर आखिरी दिन, जानें टीम इंडिया ने 16 नवम्बर को कैसे बनाया खास...

On This Day in 2013: सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) और क्रिकेट के इतिहास में 16 नवंबर की तारीख बेहद खास है. 2013 में आज ही के दिन क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन आखिरी बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए मैदान पर उतरे थे. (Sachin Tendulkar Last Day in International cricket) था. यह उनके करियर का 200वां टेस्ट था, जो उनके घर यानी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था. बीसीसीआई और टीम इंडिया ने भी सचिन के लिए इस दिन को खास बना दिया था. अधिक पढ़ें ...