रोहित शर्मा ने कप्तान बनते ही मचाया कोहराम, 9 दिनों के अंदर वनडे में दोहरा, T20 में जड़ा विस्फोटक शतक

On This Day In 2017: रोहित शर्मा ने पहली बार साल 2017 में भारतीय टीम की कमान संभाली थी. उस समय भारत के नियमित वनडे और टी20 कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) शादी के बाद अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) के साथ छुट्टियां बिता रहे थे. कप्तानी मिलते ही रोहित शर्मा ने नौ दिन के अंदर वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक और टी20 में 35 गेंदों में शतक जड़ डाला. रोहित ने ये कारनामा श्रीलंकाई टीम के खिलाफ किया था जो उस समय भारत के दौरे पर थी.