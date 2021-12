On This Day: भारत ने 10 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में जीता टेस्ट, चेतेश्वर पुजारा ने की 11 घंटे बल्लेबाजी

On This Day in 2018: भारत ने आज ही के दिन यानी 10 दिसंबर 2018 को एडिलेड में हुए एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 31 रन से शिकस्त दी थी. यह 2008 में पर्थ में मिली जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया की धरती पर भारत की पहली टेस्ट जीत थी. इस जीत में चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) की भूमिका सबसे अहम रही थी. उन्होंने दोनों पारियों को मिलाकर कुल 11 घंटे बल्लेबाजी की थी. पुजारा ने पहली पारी में शतक और दूसरी में फिफ्टी जड़ी थी. उनके अलावा जसप्रीत बुमराह (Jasprit bumrah) और आर अश्विन (R Ashwin) ने भी मैच में 6-6 विकेट लिए थे.