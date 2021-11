On This Day: 7 रन और हैट्रिक समेत 6 विकेट, 2 साल पहले दीपक चाहर ने ढाया था कहर

On This day in 2019: आज ही के दिन 2019 में दीपक चाहर ने बांग्लादेश के खिलाफ टी20 में 7 रन देकर 6 विकेट लिए थे. इस दौरान उन्होंने हैट्रिक भी ली थी. (PIC-BCCI Twitter)