विराट कोहली बने टीम इंडिया के सबसे खराब कप्तान, 12 खिलाड़ी मिलकर बना सके सिर्फ 36 रन!

On this day: टीम इंडिया (Team India) 19 दिसंबर 2020 का दिन याद नहीं रखना चाहेगी. इसी दिन टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ (India vs Australia) सिर्फ 36 रन बनाकर सिमट गई थी. यह टीम का टेस्ट इतिहास का सबसे कम स्कोर है. यह मैच ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीता था.