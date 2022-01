17 की उम्र में जिगरी यार के साथ बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, फिर 4 टेस्ट में ठोके 2 दोहरे शतक, लेकिन दो साल में ही करियर खत्म

On This day in Cricket: विनोद कांबली भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा नाम है, जो हमेशा सुर्खियों में रहा. कभी मैदान पर अपने खेल के लिए तो कभी बाहर विवादों के लिए. कांबली ने अपने पहले 4 टेस्ट में 2 दोहरे शतक जड़े थे. ऐसी शुरुआत के बाद सबको यही उम्मीद थी कि वो लंबी रेस का घोड़ा साबित होंगे. लेकिन 2 साल में ही वो अर्श से फर्श पर आ गए. आज उन्हीं विनोद कांबली का 50वां जन्मदिन है. मुंबई के चॉल से भारतीय क्रिकेट टीम का सफर करने वाले कांबली सब कुछ करने के बावजूद कभी सचिन तेंदुलकर जैसा मुकाम हासिल नहीं कर पाए.