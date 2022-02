2 दिन...842 गेंद में खत्म हुआ टेस्ट, सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने रचा इतिहास

On This day in cricket: टीम इंडिया ने एक साल दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम (Narendra Modi Cricket Stadium) में खेले गए पहले टेस्ट में इतिहास रचा था. इस मुकाबले का नतीजा आज यानी 25 फरवरी के दिन आया था. भारत ने महज 2 दिन में इस डे-नाइट टेस्ट (IND vs ENG Ahemdabad Day Night Test) में इंग्लैंड को 10 विकेट से हरा दिया था. यह जनवरी 1935 के बाद गेंदों के लिहाज से सबसे छोटा टेस्ट था. इस मैच का नतीजा 842 गेंद में निकला था. अक्षऱ पटेल (Axar Patel) ने मैच में 11 विकेट लिए थे और आर अश्विन (R Ashwin) ने भी टेस्ट में अपने 400 विकेट यहीं पूरे किए थे.