VVS Laxman Birthday: डॉक्टर बनते-बनते क्रिकेटर बन गए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ Very Very Special रिकॉर्ड

On This Day in Cricket: वीवीएस लक्ष्मण आज यानी 1 नवंबर को अपना 47वां जन्मदिन (VVS Laxman Birthday) मना रहे. उनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेमिसाल रिकॉर्ड है. 2001 में कोलकाता टेस्ट में कंगारूओं के खिलाफ लक्ष्मण की 281 रन की पारी इस बात का सबूत है. (VVS Laxman Instagram)