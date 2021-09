जब धोनी ने अचानक किया था संन्यास का ऐलान, रवि शास्त्री ने किया खुलासा-उस दिन क्या हुआ था

नई दिल्ली. पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni Retirement) ने पिछले साल 15 अगस्त के दिन अचानक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेकर सबको चौंका दिया था. धोनी ने बिना किसी शोर-शराबे के सिर्फ इंस्टाग्राम पर एक मैसेज शेयर कर फैंस को अपने इस फैसले की जानकारी दी थी. जिस तरह उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा, ठीक वैसे ही 2014 में टेस्ट क्रिकेट से दूर होने की घोषणा की (MS Dhoni Retirement from Test) थी. तब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई थी और मेलबर्न टेस्ट के आखिरी दिन उन्होंने टीम के डायरेक्टर रवि शास्त्री से इसे लेकर बात की थी. शास्त्री ने अपनी नई किताब Stargazing: The players in my life में धोनी के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बारे में खुलासा किया है.

शास्त्री ने अपनी किताब में उस दिन का पूरा ब्यौरा दिया है, जिस दिन मेलबर्न टेस्ट (26-30 दिसंबर 2014) के खत्म होने के बाद अचानक धोनी ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ने की बात कही थी. शास्त्री ने किताब में लिखा कि धोनी के फैसले के बारे में किसी को भी नहीं पता था. मेलबर्न में सीरीज का तीसरा टेस्ट खेला जा रहा था. हमने आखिरी दिन मैच ड्रॉ करा लिया था. धोनी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना था. उसमें जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा कि रवि भाई, जब मैं वापस लौटूंगा, तो मुझे साथी खिलाड़ियों से बात करनी है. तब मैंने उन्हें कहा था कि आप कप्तान हैं, बिल्कुल बात कर सकते हैं.

धोनी निडर और निस्वार्थ इंसान हैं: शास्त्रीशास्त्री ने अपनी किताब में आगे लिखा कि वो (धोनी) प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लौटे और ऐलान कर दिया कि यह मेरा आखिरी टेस्ट मैच था. धोनी इसी तरह के इंसान हैं. वो निडर और निस्वार्थ हैं. उन्होंने बीच सीरीज में इतना बड़ा फैसला लेकर इस बात को साबित कर दिया था.

उन्होंने तब 90 टेस्ट ही खेले थे. उस समय धोनी क्रिकेट के दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी थे. उनके पास दो विश्व कप और एक चैम्पियंस ट्रॉफी का खिताब था. आईपीएल में भी उनकी तूती बोल रही थी. उनका खुद का फॉर्म अच्छा था और वो 100 टेस्ट से सिर्फ 10 मैच दूर थे. लेकिन फिर भी उन्होंने क्रिकेट को बाय-बाय कह दिया. वो उनमें से नहीं है, जो यह सोचे कि 100 या 120 टेस्ट हो जाएं, तो फिर संन्यास लूंगा. उनको लगा कि अब तीनों फॉर्मेट में खेलना मुश्किल है, तो फौरन टेस्ट छोड़ने का फैसला कर लिया. हर शख्स अलग होता है और यह धोनी की खूबी ही है, वो ही ऐसा कर सकते हैं.

‘मैंने धोनी से फैसला बदलने के लिए कहा था’टीम इंडिया के हेड कोच शास्त्री ने इस किताब में धोनी के संन्यास के बारे में आगे लिखा कि मैंने धोनी को मनाने की कोशिश कि वो अपने फैसले पर दोबारा विचार करें. वो तब भी टीम के 3 सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक थे. उनके पास अपने टेस्ट करियर को और बेहतर करने का मौका था.

धोनी के पास 100 टेस्ट खेलने का मौका थाशास्त्री ने आगे लिखा कि सभी खिलाड़ी कहते हैं कि उनके लिए निजी रिकॉर्ड मायने नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ के लिए रखते हैं. मैंने उन्हें टटोलने की कोशिश की, वो अपना फैसला बदलने के बारे में क्यो सोचते हैं. लेकिन एमएस की सोच में दृढ़ता थी, जिसने मुझे इस मसले पर आगे बढ़ने से रोक दिया. यह सही है कि वो जवान नहीं हो रहे थे, लेकिन वो इतने बूढ़े भी नहीं थे. फिर भी उन्होंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का फैसला कर लिया था. अब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि उनका निर्णय़ सही था. वो वाकई बहादुर हैं.

धोनी ने भारत के लिए 90 टेस्ट खेले हैंधोनी ने भारत के लिए 90 टेस्ट में 38.09 के औसत से 4876 रन बनाए थे. उन्होंने टेस्ट में 6 शतक और 33 अर्धशतक लगाए थे. इस फॉर्मेट में उन्होंने 256 मैच और 38 स्टम्पिंग की थी. वो भारत के दूसरे सबसे सफल टेस्ट कप्तान हैं. उनकी कप्तानी में भारत ने 60 में से 27 टेस्ट जीते हैं. पहले पायदान पर विराट कोहली हैं. उनकी कप्तानी में भारत ने अब तक 37 टेस्ट जीते हैं.