MS धोनी के अचानक संन्यास पर सदमे में थे भारतीय खिलाड़ी, रवि शास्त्री ने बताया-उस दिन क्या हुआ था

नई दिल्ली. पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni Retirement) हमेशा चौंकाना वाला फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं. धोनी ने साल 2014 में अचानक टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. उस समय भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई हुई थी और रवि शास्त्री (Ravi Shastri) भारतीय क्रिकेट टीम (Team India) के डायरेक्टर थे. टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने धोनी के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने को लेकर अहम खुलासा किया है. धोनी ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर अपना आखिरी टेस्ट मुकाबला खेला था.

रवि शास्त्री ने स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत में कहा कि मेलबर्न टेस्ट ड्रॉ होने के बाद धोनी उनसे मिलने आए. शास्त्री ने बताया, “धोनी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना था. उसमें जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा कि रवि भाई, जब मैं वापस लौटूंगा, तो मुझे साथी खिलाड़ियों से बात करनी है. तब मैंने उन्हें कहा था कि आप कप्तान हैं, बिल्कुल बात कर सकते हैं. मुझे लगा था कि धोनी मैच के बारे में खिलाड़ियों से बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था. जब एमएस ने यह घोषणा की तो ज्यादातर खिलाड़ी सदमे में थे. धोनी इसी तरह के इंसान हैं. वो निडर और निस्वार्थ हैं.”

रवि शास्त्री ने आगे कहा कि धोनी ने संन्यास का फैसला तभी लिया, जब वो यह समझ गए थे कि विराट कोहली टीम की कप्तानी करने के लिए तैयार हैं. धोनी की कप्तानी में भारत ने 60 टेस्ट मैच खेले जिसमें टीम इंडिया 27 मुकाबले जीतने में सफल रही. बतौर खिलाड़ी धोनी ने 90 टेस्ट मैच खेला. उन्होंने अपने टेस्ट करियर का अंत 38.09 की औसत से बनाए 4876 रन के साथ किया. उनके टैली में 6 शतक और 33 अर्धशतक शामिल हैं.

रवि शास्त्री ने धोनी से फैसला बदलने को कहा था

रवि शास्त्री ने इससे पहले अपनी किताब Stargazing: The players in my life में खुलासा किया था कि उन्होंने धोनी को मनाने की कोशिश कि वो अपने फैसले पर दोबारा विचार करें. धोनी तब भी टीम के 3 सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक थे. उनके पास अपने टेस्ट करियर को और बेहतर करने का मौका था.