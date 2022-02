विराट कोहली जो नहीं कर पाए... उसे कप्तान रोहित शर्मा ने कर दिखाया, 'हिटमैन' ने की धोनी की बराबरी

Team India reclaim No 1 spot after 6 years in T20 Rankings: महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) की अगुआई में भारतीय टीम आखिरी बार साल 2016 में आईसीसी टी20 रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची थी. भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे टी20 मैच में 17 रन से हराकर रैंकिंग में फिर से टॉप पर पहुंच गई है. रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया (Team India) ने विंडीज को वनडे के बाद टी20 सीरीज में भी एक अदद जीत के लिए तरसा दिया.