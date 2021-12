रोहित शर्मा NFT के जरिए फैंस को देंगे खास तोहफा, जानिए क्या होता है एनएफटी

युवराज सिंह (Yuvraj Singh) के बाद भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) भी एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन (non fungible token- NFT) लॉन्च करने जा रहे हैं. इससे रोहित शर्मा के फैंस को उनके व्यक्तिगत संग्रह से उस खास चीज को डिजिटिल रूप में अपने पास रखने का मौका मिल जाएगा, जो हिटमैन के काफी करीब हैं. ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि आखिरी एनएफटी होते क्या (What is NFT) हैं और इसके जरिए कोई कैसे डिजिटिल स्पेस में किसी सेलिब्रिटी की खास चीज की ओनरशिप हासिल कर सकता है.