IND vs NZ: टेस्ट सीरीज से पहले अश्विन-अक्षर को कीवी बल्लेबाज ने दी 'चेतावनी', बनाया खास प्लान

India vs New Zealand Test Series: न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर ( Ross Taylor) ने कीवी टीम को भारत के खिलाफ अंडरडॉग बताया है. भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच दो टेस्ट मैचों की शुरुआत कानपुर में 25 नवंबर से होगी. टेलर ने कहा कि रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल की भारतीय स्पिन जोड़ी से निपटना ही न्यूजीलैंड के लिये टेस्ट सीरीज में अहम चीज होगी.