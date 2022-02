12 साल पहले आज ही के दिन मास्टर ब्लास्टर ने रचा था इतिहास, 147 गेंदों पर ठोक दिए थे 200 रन

Sachin Tendulkar On This Day 2010 : मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने आज से ठीक 12 साल पहले ग्वालियर में साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) के खिलाफ धमाकेदार पारी खेली थी. सचिन की बेहतरी पारी के दम पर भारतीय टीम ने मेहमान प्रोटियाज टीम को 153 रन से हराकर वनडे सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई थी. तब सचिन वनडे में दोहरा शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने थे.