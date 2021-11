श्रेयस अय्यर के काम आई राहुल द्रविड़ की सलाह, युवा बल्लेबाज ने खुद किया खुलासा

India vs New Zealand 1st Test at Kanpur: श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट की दूसरी पारी में भी अपना अर्धशतक लगाया. उन्होंने पहली पारी में भी 105 रन बनाए थे. इसके साथ ही वो डेब्यू टेस्ट की एक पारी में शतक और दूसरी में अर्धशतक जड़ने वाले पहले भारतीय बने.