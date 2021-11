T20 WC Final: सौरव गांगुली ने बताया, ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड में कौन बनेगा टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन

नई दिल्ली. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 का फाइनल (T20 World Cup final) ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड (New Zealand vs Australia) के बीच खेला जाएगा. दोनों ही टीमें अपना पहला खिताब जीतने की कोशिश करेंगी. टूर्नामेंट की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड (AUS vs NZ) को खिताब का दावेदार नहीं माना जा रहा था लेकिन दोनों टीमों ने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया. ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को जबकि न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में हराया. दुनिया को कुछ ही घंटों में एक नया टी20 विश्व चैंपियन मिलने वाला है और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने कीवी टीम पर अपना दांव लगाया है.

शारजाह में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा, ”मझे लगता है कि खेल की दुनिया में अब न्यूजीलैंड का समय है. ऑस्ट्रेलिया एक महान देश है लेकिन उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. भले ही क्रिकेट के मामले में ऑस्ट्रेलिया काफी बेहतरीन रहा है लेकिन न्यूजीलैंड के पास अधिक हिम्मत और योग्यता है, जो टीवी पर दिखता है. उन्होंने कुछ महीने पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है. यह छोटा देश है लेकिन उनके पास टैलेंट काफी ज्यादा है. मुझे ऐसा लगता है कि अब ये न्यूजीलैंड का समय है.”

गांगुली ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत के असफल अभियान पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा, ”विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टीम कुछ खराब मैचों के कारण बाहर हो गई, लेकिन भारत आगामी सीरीज में जोरदार वापसी करेगा. उम्मीदें निस्संदेह बहुत अधिक थीं लेकिन इस बात की खुशी है कि निराशा के बावजूद लोगों ने नतीजे को स्वीकार किया. वे परेशान थे, लेकिन उन्होंने ओवर रिएक्ट नहीं किया.”

यह भी पढ़ें:

वीवीएस लक्ष्मण बनेंगे एनसीए के अगले हेड, लेकिन पहले तोड़ना होगा कुछ जिम्मेदारियों से नाता

मैथ्यू वेड: कारपेंटर से ऑस्ट्रेलिया को टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचाने वाला हीरो

गांगुली ने कहा, “आखिर में बुमराह, शमी, रोहित और कोहली सभी इंसान हैं. यह सिर्फ दो खराब मैचों की बात थी. वे खराब क्रिकेट के 40 ओवर थे. वे वापसी करेंगे और एक साल के भीतर हम इन्हीं लड़कों को ट्रॉफियां उठाते हुए देखेंगे.” बता दें कि साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया में टी-20 वर्ल्ड कप होना है.