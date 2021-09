Sports News Live Updates: ओवल में भारत-इंग्लैंड में होगी भिड़ंत, अश्विन को मिलेगा मौका!

नई दिल्ली. भारत और इंग्लैंड के बीच आज से 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला ओवल के मैदान पर खेला जाएगा. कप्तान विराट कोहली चौथे टेस्ट मैच में रविचंद्रन अश्विन को मौका दे सकते हैं. ओवल टेस्ट से पहले इंग्लैंड की टीम में मोईन अली उपकप्तान बनाए गए हैं. कैरेबियन प्रीमियर लीग 2021 (CPL 2021) में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी खेल रहे हैं. बुधवार को इस टूर्नामेंट में सांसें थामने वाला मैच हुआ. सीपीएल 2021 के 11वें मुकाबले में गयाना अमेजन वॉरियर्स और ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स (Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors ) का मुकाबला टाई हुआ और उसके बाद विजेता का फैसला सुपर ओवर (TKR Vs GAW, Super Over) से हुआ. सुपर ओवर में गयाना वॉरियर्स ने बाजी मारी