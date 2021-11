T20 WC: बाबर आजम को सेमीफाइनल से पहले मिली ‘जीत’ की खबर, ऑस्ट्रेलिया का बचना मुश्किल!

दुबई. बाबर आजम (Babar Azam) को टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच से पहले राहत वाली खबर मिली है. विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) और सीनियर खिलाड़ी शोएब मलिक (Shoaib Malik) फिट घोषित कर दिए गए हैं. दोनों खिलाड़ियों ने फ्लू के चलते बुधवार को प्रैक्टिस नहीं की थी. इतना ही नहीं पूरी टीम का कोविड-19 टेस्ट भी हुआ था. हालांकि सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी. टूर्नामेंट के (T20 World Cup 2021) दूसरे सेमीफाइनल में कुछ देर बाद पाकिस्तान की भिड़ंत ऑस्ट्रेलिया से (Pakistan vs Australia) हाेगी. न्यूजीलैंड की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है. उसने पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड को (England vs New Zealand) 5 विकेट से मात दी थी.

जियो न्यूज की खबर के अनुसार, मोहम्मद रिजवान और शाेएब मलिक को मेडिकल टीम ने मैच के लिए फिट घोषित कर दिया है. रिजवान ने 2021 में टी20 इंटरनेशनल में शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने 19 पारियों में 88 की औसत से 966 रन बनाए हैं. यानी वे हर मैच में 88 रन बना रहे हैं. एक शतक और 9 अर्धशतक लगाया है. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 137 का रहा है. यह टी20 इंटरनेशनल के एक कैलेंडर ईयर में किसी बल्लेबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी. 29 साल के रिजवान ओवरऑल 160 टी20 मैच में 39 की औसत से 3705 रन बना चुके हैं. एक शतक और 26 अर्धशतक लगाया है.

रिजवान और मलिक का प्रदर्शन शानदार

मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में अब तक पाकिस्तान की टीम ने एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है और सभी 5 मैच जीते हैं. रिजवान ने 5 मैच में 71 की औसत से 214 रन बनाए हैं. 2 अर्धशतक भी जड़ा हैं. वहीं शोएब मलिक ने 3 पारियों में 99 की औसत से 99 रन बनाए हैं. उन्होंने पिछले मैच में स्कॉटलैंड के खिलाफ 18 गेंद पर नाबाद 54 रन बनाकर विरोधी टीमों को चेतावनी भेज दी थी. इसके अलावा कप्तान बाबर आजम खुद शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. वे 5 में से 4 मैच में अर्धशतक लगा चुके हैं. 66 की औसत से टीम की ओर से सबसे अधिक 264 रन बनाए हैं.

यह भी पढ़ें: HBD Robin Uthappa: सिर्फ 13 टी20 खेलने का मिला मौका, फिर भी टीम इंडिया को दिलाया टी20 वर्ल्ड कप का खिताब

पाकिस्तान की टीम रिकॉर्ड 5वीं बार सेमीफाइनल में पहुंची है. टीम ने 2009 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब भी जीता है. ऐसे में बाबर आजम टीम के 12 साल के इंतजार को खत्म करना चाहेंगे. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भले ही 5 बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. लेकिन टीम अब तक टी20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीत सकी है. ऐसे में कप्तान एरॉन फिंच (Aaron Finch) खुद को साबित करना चाहेंगे.