नई दिल्‍ली. पाकिस्‍तान और ऑस्‍ट्रेलिया (Pakistan vs Australia) के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 (T20 World Cup 2021) का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा. दोनों के बीच मुकाबला दुबई में खेला जाएगा. पाकिस्‍तान ग्रुप 2 में 10 अंकों के साथ अजेय रही थी, जबकि ऑस्‍ट्रेलिया 8 अंकों के साथ ग्रुप 1 में दूसरे स्‍थान पर रही थी. पाकिस्‍तान और ऑस्‍ट्रेलिया में से जीतने वाली टीम का मुकाबला 14 नवंबर को इसी मैदान पर फाइनल में न्‍यूजीलैंड से होगा, जिसने इंग्‍लैंड को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया. इंग्लैंड और न्यूजीलैंड (England vs New Zealand) टीम के खिलाड़ियों ने बुधवार को यहां टी20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल से पूर्व अबुधाबी के मुख्य क्यूरेटर मोहन सिंह की याद में एक मिनट का मौन रखा.