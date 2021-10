T20 World Cup 2021 के फाइनल में पहुंचने वाली टीमों को लेकर बेन स्टोक्स ने की भविष्याणी

नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket Team) टी20 विश्व कप के 2021 (ICC T20 World Cup 2021) में पूरी तरह से फॉर्म में नजर आ रही है. बाबर आजम (Babar Azam) की अगुवाई वाली टीम ने अब तक खेले सभी 3 मैच जीते हैं और ग्रुप 2 में अंक तालिका में शीर्ष पर है. पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में सबसे पहले भारत (PAK vs IND) को 10 विकेट और फिर न्यूजीलैंड (PAK vs NZ) को 5 विकेट से हराया. इसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान (PAK vs AFG) को भी 5 विकेट से मात दी. वहीं, दूसरी तरफ इंग्लैंड में भी जीत के साथ ही अपने टी20 वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत की है. इंग्लैंड ने अबतक दो मैच खेले हैं और उसे दोनों में जीत मिली है.

पाकिस्तान और इंग्लैंड को एक के बाद एक मिलती जीत को देखते हुए इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 के फाइनल को लेकर भविष्यवाणी कर दी है. बेन स्टोक्स को लगता है कि टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और पाकिस्तान फाइनलिस्ट होंगे. इस को लेकर उन्होंने पाकिस्तान की तीसरी जीत के बाद ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, ”इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान फाइनल ???”IND vs NZ: विराट कोहली ने शमी को ट्रोल करने वालों को लताड़ा, बोले- धर्म को लेकर निशाना बनाना घटियापन

3 मैच जीतने के बाद पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. पाकिस्तान को अपने अगले दो मैच नामीबिया और स्कॉटलैंड के साथ खेलने हैं. वहीं, इंग्लैंड भी अपनी दो जीत के साथ ग्रुप 1 की अंकतालिका में टॉप पर चल रही हैं. पाकिस्तान को अपने अगले दो मैच नामीबिया और स्कॉटलैंड के साथ खेलने हैं.

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराया

पाकिस्तान टीम ने 29 अक्टूबर 2021 को टूर्नामेंट के सुपर 12 चरणों के अपने तीसरे मैच में अफगानिस्तान को हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने बोर्ड पर कुल 147/6 का स्कोर बनाया. जवाब में, पाकिस्तान ने 5 विकेट शेष रहते लक्ष्य का पीछा किया, जिसमें आसिफ अली ने केवल 7 गेंदों पर नाबाद 15 रन बनाकर जीत में अपनी टीम की मदद की. दूसरी ओर, इंग्लैंड ने सुपर 12 चरणों के अपने दूसरे मैच में बांग्लादेश की टीम को हराया. बांग्लादेश 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 124 रन ही बना सका.

जवाब में जेसन रॉय ने शीर्ष क्रम में 38 गेंदों में 61 रनों की शानदार पारी खेली. ऑयन मॉर्गन एंड कंपनी ने 8 विकेट शेष रहते इस लक्ष्य को हासिल कर लिया. पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों पहले एक बार टी20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं. जहां पाकिस्तान टूर्नामेंट के 2009 संस्करण में चैंपियन के रूप में उभरा. वहीं, इंग्लैंड ने वर्ष 2010 में टी20 विश्व कप का खिताब जीता.

ऑयन मॉर्गन और इंग्लैंड टीम आज यानी 30 अक्टूबर 2021 को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक्शन में दिखाई देगी.। पाकिस्तान अपने चौथे सुपर 12 गेम में 2 नवंबर 2021 को नामीबिया के खिलाफ मैदान में उतरेगा.