दुबई. टीम इंडिया टी20 वर्ल्‍ड कप (T20 World Cup 2021) में सेमीफाइनल की दौड़ से पहले ही बाहर हो गई है. ऐसे में जब विराट कोहली (Virat Kohli) की अगुआई में टीम इंडिया (Team India) सोमवार को नामीबिया (India vs Namibia) के खिलाफ इस टूर्नामेंट में अपना आखिरी मैच खेलने मैदान पर उतरेगी तो उसकी कोशिश अपने कप्‍तान और कोच को विजयी विदाई देने की होगी. दरअसल कोहली ने टी20 कप्‍तानी और कोच रवि शास्‍त्री (Ravi Shastri) पहले ही ऐलान कर चुके हैं टी20 वर्ल्‍ड कप के बाद वह अपना पद छोड़ देंगे.न्‍यूजीलैंड ने अफगानिस्‍तान (New Zealand vs Afghanistan) के साथ साथ भारतीय टीम को भी सेमीफाइनल से बाहर कर दिया. भारतीय फैंस अफगानिस्‍तान की न्‍यूजीलैंड पर जीत की दुआ कर रहे थे, ताकि भारत नामीबिया को मात देकर अंक बराबर करके नेट रन रेट के आधार पर सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर ले, मगर कीवी टीम ने ऐसा होने नहीं दिया.

राहुल चाहर और ईशान किशन को मिल सकता है मौका

2012 के बाद ऐसा पहली बार है जब भारतीय टीम आईसीसी के किसी टूर्नामेंट के नॉकआउट में जगह नहीं बना पाई. नामीबिया के खिलाफ भारतीय टीम निश्चित तौर पर बड़ी जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी. इस मैच के लिये राहुल चाहर और ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है. इस टूर्नामेंट में भारत को विश्‍व कप के इतिहास में पहली बार पाकिस्‍तान के हाथों हार का भी सामना करना पड़ा था. बतौर टी20 कप्‍तान कोहली और कोच शास्‍त्री और उनके कोचिंग स्‍टाफ का यह आखिरी मैच होगा. भारतीय टीम 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद किसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पायी. नामीबिया की बात करें सुपर 12 में उसने अब तक केवल स्कॉटलैंड को हराया है और वह भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ अपना प्रभाव छोड़ने की कोशिश करेगी.

टीमें इस प्रकार हैं :

भारत: विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, केएल राहुल, हार्दिक पंड्या, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, राहुल चाहर, शार्दुल ठाकुर, वरुण चक्रवर्ती

नामीबिया: गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), स्टीफन बार्ड, मिचौ डु प्रीज़, जान फ़्रीलिंक, कार्ल बिरकेनस्टॉक, ज़ेन ग्रीन,बर्नार्ड शोल्ट्ज़, निकोल लोफ़ी-ईटन, बेन शिकोंगो, जेजे स्मिट, माइकल वैन लिंगेन, डेविड विसे, रूबेन ट्रम्पेलमैन, क्रेग विलियम्स और पिक्की या फ्रांस.