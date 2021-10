T20 World Cup 2021: पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड (Pakistan vs New Zealand) को हरा दे तो इसका फायदा भारत को भी मिलेगा. (AP)

दुबई. क्रिकेट के खेल में विरोधी स्थायी नहीं होता. अक्सर कोई टीम जिससे हारती है, बाद में उसी की जीत की दुआ भी करती है. टी20 वर्ल्ड कप 2021 (T20 World Cup 2021) में भी यही दृश्य दिखने वाला है. भारतीय टीम (Team India) को जिस पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में 1992 के बाद पहली हार मिली, अब ‘विराट ब्रिगेड’ को उसी विरोधी टीम की जीत से फायदा भी मिल सकता है. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड (Pakistan vs New Zealand) का मैच सोमवार को होना है. सीधा समीकरण है कि ग्रुप की दो टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी. यह समीकरण भारत के लिए तब आसान हो जाएगा, जब पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड (PAK vs NZ) को हरा दे.

सेमीफाइनल का समीकरण ग्रुप से होकर जाता है. इसलिए पहले इसे समझ लेते हैं. भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया सुपर-12 के एक ग्रुप में हैं. इस ग्रुप में टॉप-2 में रहने के 3 दावेदार माने जा रहे हैं भारत, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड. पाकिस्तान पहला मैच जीत चुका है. भारत पहला मैच हार चुका है. न्यूजलैंड को पहला मैच खेलना है.

10 अंक तक नहीं पहुंच सकता भारत

ग्रुप में कोई भी टीम अधिकतम 10 अंक हासिल कर सकती है. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के पास अभी 10 अंक तक पहुंचने का मौका है. हालांकि, इसके लिए उन्हें अपने सारे मैच जीतने होंगे. भारत अब 10 अंक नहीं जा सकता क्योंकि वह पहला मैच हार चुका है. अब पाकिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हरा दे तो कीवी टीम के लिए भी 10 अंक ऐसा ख्वाब हो जाएंगे, जो सच नहीं होने वाले. ऐसा होने पर भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही अधिकतम 8-8 अंक तक पहुंचेंगे और फिर दोनों टीमों के सेमीफाइनल में पहुंचने के मौका बहुत कुछ आपसी मुकाबले पर निर्भर करेगा.

अगर आज न्यूजीलैंड हार जाय

अगर आज पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को हरा दे तो कीवी टीम को बड़ा झटका लगेगा. जीत से पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जगह लगभग पक्की हो जाएगी. दूसरी ओर न्यूजीलैंड के लिए भारत से जीतना जरूरी हो जाएगा. भारत से हारने पर न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के समीकरण से लगभग बाहर हो जाएगा.

यह भी पढ़ें: IND vs NZ: न्‍यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया में 3 बड़े बदलाव! पाकिस्‍तान के खिलाफ सामने आ गई थी कमी

यह भी पढ़ें: IND vs PAK: ‘भारत को हराओ और ब्लैंक चेक पाओ’ बोलकर फंसे रमीज राजा, अब फैंस पूछ रहे- कहां गया पैसा?

अगर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से जीते…

अगर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से जीती तो वह सेमीफाइनल की रेस में मजबूती से बनी रहेगी. ऐसा होने पर भारत के लिए यह जरूरी हो जाएगा कि वह न्यूजीलैंड को भी हराए. अगर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराने के बाद भारत को भी हरा दिया तो भारतीय टीम रेस से बाहर हो सकती है.

न्यूजीलैंड अगर आज हारा तो होगा करो या मरो का मैच…

अगर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से हार जाए तो फिर भारत और उसका मैच करो या मरो जैसा हो जाएगा. तब भारत और न्यूजीलैंड में जो भी टीम जीतेगी, वह सेमीफाइनल की रेस में बनी रहेगी. हारने वाली टीम की उम्मीदें लगभग खत्म हो जाएंगी. न्यूजीलैंड आज अगर जीत गया तो सेमीफाइनल के रेस में रन रेट का गणित भी अहम हो सकता है.