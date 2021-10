T20 World Cup: केएल राहुल सिर्फ आईपीएल के हीरो, इंटरनेशनल टी20 में उनसे रन ही नहीं बनते!

दुबई. केएल राहुल (KL Rahul) ने आईपीएल 2021 (IPL 2021) में 626 रन बनाए थे. इसके बाद से कहा जा रहा था कि वे टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) में टीम के सबसे अहम खिलाड़ी होंगे. लेकिन वे दोनों शुरुआती मैच में बुरी तरह फेल रहे हैं. रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ (India vs New Zealand) वे 18 रन बनाकर आउट हुए. वे टी20 इंटरनेशनल की अंतिम 12 पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक लगा सके हैं. मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है. टीम इंडिया को पहले मैच में पाकिस्तान से (India vs Pakistan) 10 विकेट से करारी शिकस्त मिली थी.

केएल राहुल पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में 8 गेंद पर सिर्फ 3 रन बना सके थे. उन्हें बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने बोल्ड आउट किया था. न्यूजीलैंड के खिलाफ राहुल ने 16 गेंद पर 18 रन बनाए. उन्होंने 3 चौके लगाए. वे तेज गेंदबाज टिम साउदी की गेंद पर आउट हुए. राहुल और ईशान किशन बतौर ओपनर उतरे थे. ईशान सिर्फ 4 रन बना सके. नंबर-3 पर उतरे रोहित भी बड़ी पारी नहीं खेल सके और 14 रन बनाकर आउट हुए.

अंतिम 7 पारियों में 5 में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके

केएल राहुल के टी20 इंटरनेशनल की अंतिम 7 पारियों की बात की जाए तो वे 5 पारियों में दहाई के आंकड़े को नहीं छू सके. इस दौरान वे 0, 1, 0, 0, 3 रन ही बना सके. अन्य 2 पारियों में उन्होंने 14 और 18 रन बनाए. अंतिम 12 पारियों में उन्होंने एक मैच में अर्धशतक लगाया और 51 रन की सबसे बड़ी पारी खेली. उनके ओवरऑल टी20 इंटरनेशनल करियर की बात करें तो उन्होंने 47 पारियों में 38 की औसत से 1578 रन बनाए हैं. 2 शतक और 12 अर्धशतक लगाया है.

यह भी पढ़ें: T20 World Cup: रोहित शर्मा को अहम मैच में नहीं मिला ओपनिंग का मौका, इस कारण टीम ने लिया फैसला

यह भी पढ़ें: T20 World Cup: टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करेगी, ईशान किशन और शार्दुल को मिला मौका

आईपीएल में लगातार 4 सीजन में 500 से अधिक रन बनाए

केएल राहुल के आईपीएल के अंतिम 4 सीजन के रिकॉर्ड को देखें तो वे हर सीजन में 500 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं. यानी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है. 2018 में उन्होंने 6 अर्धशतक के सहारे 659 रन बनाए. 2019 में एक शतक, 6 अर्धशतक के सहारे 593, 2020 में एक शतक, 5 अर्धशतक के सहारे 670 और 2021 में 6 अर्धशतक के सहारे 626 रन बनाए. इन 4 सीजन के दौरान उनका औसत सभी में 50 से ऊपर का रहा.