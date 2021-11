New Zealand vs Afghanistan: न्‍यूजीलैंड बनाम अफगानिस्‍तान मैच पर भारतीय फैंस की भी नजर होगी . (फोटो-AP)

नई दिल्‍ली. न्‍यूजीलैंड बनाम अफगानिस्‍तान (New Zealand vs Afghanistan) के बीच रविवार को टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 (T20 World Cup 2021) का 40वां मैच खेला जाएगा. इस मुकाबले पर न्‍यूजीलैंड और अफगानिस्‍तान फैंस के अलावा भारत के फैंस की भी नजर होगी. न्‍यूजीलैंड और अफगानिस्‍तान (NZ vs AFG) के लिए यह मैच जितना जरूरी है, उतना ही टीम इंडिया (Team India) के लिए भी यह मैच उतना ही जरूरी है. अगर आज न्‍यूजीलैंड की टीम जीती तो अफगानिस्‍तान के साथ साथ भारत का भी टूर्नामेंट में सफर खत्‍म हो जाएगा.वहीं अगर आज अफगानिस्‍तान जीत दर्ज लेता है तो वो 6 अंक और न्‍यूजीलैंड से बेहतर रन रेट के साथ दूसरे नंबर पर आ जाएगा. इससे भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना काफी आसान हो जाएगा, क्‍योंकि इसके बाद भारत को नामीबिया से अपना आखिरी मैच जीतना होगा, जिससे उसके अंक अफगानिस्‍तान के बराबर हो जाएंगे, मगर टीम इंडिया की नेट रन रेट ग्रुप 2 में सबसे ज्‍यादा है और इसके दम पर वो अंतिम 4 में पहुंच सकती है. वहीं दिन का दूसरा मुकाबला पाकिस्‍तान बनाम स्‍कॉटलैंड के बीच खेला जाएगा. पाकिस्‍तान की टीम पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है और स्‍कॉटलैंड टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है.