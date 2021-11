T20 World Cup: विराट कोहली, कोच रवि शास्त्री से लेकर सेलेक्टर्स तक ने की चूक, और फिर टीम ने गंवाई ट्रॉफी!

दुबई. टीम इंडिया (Team India) ने टी20 वर्ल्ड कप में बेहद ही खराब शुरुआत की है. पूर्व चैंपियन टीम लगातार 2 मैच हार चुकी है. ऐसे में उसका सेमीफाइनल में पहुंचना (T20 World Cup 2021) बेहद मुश्किल हो गया है. रविवार को खेले गए एक मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को (India vs New Zeland) 8 विकेट से हराया. टीम को पहले मुकाबले में पाकिस्तान से (India vs Pakistan) 10 विकेट से बड़ी शिकस्त मिली थी. टीम की हार की बात की जाए तो इसमें सेलेक्टर्स से लेकर कप्तान विराट कोहली (Virat kohli) और काेच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) सभी ने चूक की है. टीम 14 साल से टी20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीत सकी है.

सेलेक्टर्स ने शिखर धवन (Shikhar Dhawan) को टी20 वर्ल्ड कप टीम में नहीं चुना. उनके नहीं चुने जाने की वजह उनके धीमे स्ट्राइक रेट को बताया गया था. लेकिन टीम इंडिया के 2 मैच के स्कोर को देखें तो यह 151 और 110 रन ही रहा है. शिखर धवन टीम के सीनियर खिलाड़ियों में से एक हैं. उन्होंने आईपीएल 2021 (IPL 2021) में 39 की औसत से 587 रन बनाए थे. इसमें 3 अर्धशतक भी शामिल था. उनका प्रदर्शन विराट कोहली और रोहित शर्मा से अच्छा रहा था. लेकिन उन्हें टीम में जगह नहीं दी गई.

आर अश्विन को क्यों नहीं मौका मिला?

ऑफ स्पिनर आर अश्विन (R Ashwin) टीम के सीनियर गेंदबाज हैं. उन्हें 4 साल बाद टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए टीम इंडिया में जगह मिली. उनके चयन को लेकर कप्तान विराट कोहली ने कहा था कि वे सीनियर खिलाड़ी हैं. लेकिन ग्रुप के सबसे 2 अहम मैच में उन्हें खेलने का मौका ही नहीं दिया गया. उनकी जगह वरुण चक्रवर्ती प्लेइंग-11 में थे. वे पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे. ऐसे पाकिस्तान के खिलाफ फ्लाॅप रहने के बाद अश्विन को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में मौका दिया जाना चाहिए था.

2 खिलाड़ियों के बल्लेबाजी क्रम में बदलाव, सभी फेल

रोहित शर्मा और केएल राहुल टी20 इंटरनेशनल में शतक लगा चुके हैं. ऐसे में टी20 वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में उनके बल्लेबाजी क्रम में छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए था. टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में रोहित और कोहली का क्रम बदला और दोनों खिलाड़ी फ्लॉप रहे. ईशान को नंबर-3 पर मौका दिया जा सकता था. इस रणनीति में मेंटॉर एमएस धोनी (MS Dhoni) भी शामिल रहे होंगे. धोनी की कप्तानी में ही टीम ने एकमात्र बार 2007 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. लेकिन वे इस बार रणनीति बनाने में फेल रहे. रोहित नंबर-3 पर जबकि कोहली नंबर-4 पर खेले.