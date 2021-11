T20 world Cup Semifinal lineup: पाकिस्तान की भिड़ंत ऑस्ट्रेलिया से, रिकॉर्ड बराबरी का, न्यूजीलैंड को भी मिलेगी टक्कर

शारजाह. पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) के अपने अंतिम सुपर-12 के मुकाबले में स्कॉटलैंड को 72 रन से हराया. मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 2 विकेट पर 189 रन बनाए. जवाब में स्कॉटलैंड की टीम 117 रन ही बना सकी. यह पाकिस्तान की लगातार 5वीं जीत भी है. इसके साथ टूर्नामेंट के सेमीफाइनल की लाइनअप भी तय हो गई है. पहले सेमीफाइनल में 10 नवंबर को इंग्लैंड की भिड़ंत न्यूजीलैंड (England vs New Zealand) से अबुधाबी में होगी. 11 नवंबर को दुबई में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया (Pakistan vs Australia) भिड़ेंगे. फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को दुबई में ही खेला जाएगा.

सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चारों टीम की बात की जाए तो पाकिस्तान को छोड़कर सभी टीम काे एक-एक मैच में हार मिली है. इंग्लैंड को साउथ अफ्रीका ने, न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ने जबकि ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड ने हराया है. ग्रुप-1 में इंग्लैंड की टीम नंबर-1 पर रही. ऑस्ट्रेलिया काे दूसरा स्थान मिला. दोनों के 8-8 अंक हैं, लेकिन बेहतर रनरेट के कारण इंग्लैंड आगे है. ग्रुप-2 में पाकिस्तान की टीम 5 जीत के साथ टाॅप पर रही. न्यूजीलैंड ने 8 अंक के साथ दूसरे स्थान पर कब्जा किया.

टी20 वर्ल्ड कप में 7वीं बार भिड़ेंगे

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप में 7वीं बार भिड़ेंगे. इससे पहले हुए 6 मुकाबलों की बात की जाए तो दाेनों टीम को 3-3 मैच में जीत मिली है. यानी रिकॉर्ड बराबरी का है. अंतिम बार दाेनों के बीच 2016 में मोहाली में भिड़ंत हुई थी. तब ऑस्ट्रेलिया की टीम 21 रन से जीत हासिल करने में सफल रही थी. हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम अब तक टी20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीत सकी है. दूसरी ओर पाकिस्तान ने 2009 में खिताब पर कब्जा किया था.

इंग्लैंड का पलड़ा है भारी

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की बात की जाए तो दोनों के बीच टी20 वर्ल्ड कप में अब तक 5 मुकाबले खेले गए हैं. इंग्लैंड ने 3 जबकि न्यूजीलैंड को 2 मैच में जीत मिली है. यानी इंग्लैंड का पलड़ा भारी है. इंग्लैंड की टीम 2016 में फाइनल में भी पहुंची थी. इसके अलावा टीम 2010 में खिताब भी जीत चुकी है. दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम अब तक टी20 वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीत सकी है. दोनों टीमों के बीच 2019 का वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला गया था. बाउंड्री काउंट नियम से इंग्लैंड को जीत मिली थी. हालांकि उसे न्यूजीलैंड ने जोरदार टक्कर दी थी.