IND vs NZ, T20 World Cup: टीम इंडिया की शर्मनाक हार, न्यूजीलैंड ने किया चारों खाने चित

दुबई. टीम इंडिया (Team India) को टी20 वर्ल्ड कप में रविवार को लगातार दूसरी हार मिली. टूर्नामेंट के एक मुकाबले में (T20 World Cup 2021) न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराया. मैच में टीम इंडिया (India vs New Zealand) पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 110 रन बना सकी. टीम का कोई खिलाड़ी 30 रन का आंकड़ा नहीं छू सका. जवाब में न्यूजीलैंड ने लक्ष्य को 14.3 ओवर में 2 विकेट पर हासिल कर लिया. यह न्यूजीलैंड की पहली जीत है. टीम इंडिया को पहले मैच में पाकिस्तान से (India vs Pakistan) हार मिली थी. हार के साथ टीम के सेमीफाइनल की राह बेहद मुश्किल हो गई है. अब उसे दूसरी टीम के परिणाम पर निर्भर रहना होगा.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड ने अच्छी शुरुआत की. टीम ने 3.3 ओवर में बिना विकेट के 24 रन बना लिए थे. जसप्रीत बुमराह ने मार्टिन गप्टिल (20) को आउट कर टीम को पहली सफलता दिलाई. इसके बाद डेरिल मिशेल (49) और कप्तान केन विलियमसन (33*) ने स्कोर को 96 रन तक पहुंचाकर जीत पक्की कर दी. मिशेल को बुमराह ने ही आउट किया.

टीम में बदलाव काम नहीं किया

टीम इंडिया ने मैच में 2 बदलाव किए थे. तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की जगह शार्दुल ठाकुर को मौका दिया गया था. लेकिन शार्दुल कुछ खास नहीं कर सके. उन्होंने 1.3 ओवर में 17 रन दिए. न्यूजीलैंड ने लक्ष्य को 14.3 ओवर में हासिल कर लिया. यानी 33 गेंदों का खेल बाकी था. विलियमसन के अलावा डेवॉन कॉनवे 2 रन बनाकर नाबाद रहे. टीम को पहले मैच में पाकिस्तान से हार मिली थी.

ईशान बतौर ओपनर रहे फेल

इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था. ईशान किशन (4) और केएल राहुल (18) बतौर ओपनर उतरे. लेकिन दोनों बल्लेबाज फेल रहे. रोहित शर्मा (14) नंबर-3 पर उतरे, लेकिन वे भी फेल रहे. कप्तान विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ अर्धशतक लगाया था. लेकिन वे इस मैच में फ्लॉप रहे और 9 रन बनाकर आउट हुए. टीम ने 48 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे.

यह भी पढ़ें: IND vs NZ: IPL में सुपर हिट, T20 World Cup में फ्लॉप, ऐसे बिखरी भारत की उम्मीदें

जडेजा ने सबसे अधिक 26 रन बनाए

टीम इंडिया की ओर से रवींद्र जडेजा ने सबसे अधिक नाबाद 26 रन बनाए. इसके अलावा हार्दिक पंड्या ने भी 23 रन का योगदान दिया. न्यूजीलैंड की ओर से तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने 20 रन देकर 3 विकेट लिए. इसके अलावा लेग ईश सोढ़ी ने 17 रन देकर 2 विकेट लिए.