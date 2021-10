T20 World Cup: टीम इंडिया को 4 गेंदबाजों से रहना होगा सावधान, सभी का प्रदर्शन बुमराह से अच्छा

नई दिल्ली. टीम इंडिया (Team India) आज टी20 वर्ल्ड कप का अपना सबसे अहम मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने जा रही है. टूर्नामेंट के (T20 World Cup 2021) पहले मुकाबले में उसे पाकिस्तान से (India vs Pakistan) हार मिली थी. भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप में हालांकि कभी भी न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) को नहीं हरा सकी है. आज टीम को कीवी गेंदबाजाें ईश सोढ़ी (Ish Sodhi), टिम साउदी (Tim Southee), मिशेल सेंटनर (Mitchell Santner) और ट्रेंट बोल्ट (Trent Boult) से सावधान रहना होगा. टी20 में इन गेंदबाजों का प्रदर्शन यानी स्ट्राइक रेट टीम इंडिया के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) से भी अच्छा है.

तेज गेंदबाज टिम साउदी टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के सिर्फ तीसरे गेंदबाज हैं. कोई भारतीय गेंदबाज ऐसा नहीं कर सका है. वे अब तक 82 पारियों में 25 की औसत से 100 विकेट ले चुके हैं. 18 रन देकर 5 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन है. उनका स्ट्राइक रेट 18 का है. यानी वे हर 18वीं गेंद एक विकेट लेते हैं. वहीं जसप्रीत बुमराह का टी20 इंटरनेशनल में स्ट्राइक रेट 18.5 का है. साउदी ने भारत के खिलाफ 12 पारियों में 10 विकेट लिए हैं. 17 रन देकर 3 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन है.

लेग स्पिनर ईश सोढ़ी का प्रदर्शन सबसे शानदार

लेग स्पिनर ईश सोढ़ी के टी20 करियर की बात करें तो वे 56 पारियों में 75 विकेट ले चुके हैं. वे न्यूजीलैंड की ओर से टी20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक विकेट लेने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं. 28 रन देकर 4 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन है. उनका स्ट्राइक रेट 16 का है. यह न्यूजीलैंड के प्रमुख तेज गेंदबाजों में सबसे अच्छा है. सोढ़ी भारत के खिलाफ सबसे सफल न्यूजीलैंड के गेंदबाज हैं. वे 12 पारियों में 19 की औसत से 17 विकेट ले चुके हैं. स्ट्राइक रेट 15 का और इकोनॉमी का 7.53 की है. यानी टीम इंडिया को सोढ़ी से सबसे अधिक सावधान रहने की जरूरत है.

बोल्ट और सेंटनर भी किसी से कम नहीं

न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट पहले ही कह चुके हैं कि वे भारत के खिलाफ शाहीन शाह अफरीदी वाला प्रदर्शन दोहराना चाहेंगे. बोल्ट 35 पारियों में 24 की औसत से 47 विकेट लिए हैं. स्ट्राइक रेट 16.5 का है. 34 रन देकर 4 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन है. दूसरी ओर बाएं हाथ के स्पिनर मिशेल सेंटनर की बात करें ताे वे 52 पारियों में 22 की औसत से 61 विकेट ले चुके हैं. स्ट्राइक रेट 17.5 का है. 11 रन देकर 4 विकेट उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा है.

सोढ़ी ले चुके हैं 2 विकेट

टीम इंडिया को पहले मैच में पाकिस्तान से 10 विकेट से हार मिली थी. यानी भारत का कोई गेंदबाज विकेट नहीं ले सका था. वहीं न्यूजीलैंड को भले ही पहले मैच में हार मिली, लेकिन उसके गेंदबाजों का प्रदर्शन अच्छा रहा था. ईश सोढ़ी ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लिए थे. स्ट्राइक रेट 12 का रहा. इसके अलावा टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट और मिशेल सेंटनर एक-एक विकेट लेने में सफल रहे. टी20 वर्ल्ड कप में (T20 World Cup) दोनों टीमें तीसरी बार भिड़ेंगी. इससे पहले खेले गए दोनों मैच में न्यूजीलैंड को जीत मिली है.